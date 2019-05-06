شبيب تابع مع ترزيان طلب إقفال مؤسسات للنازحين غير مرخصة في بيروت

استقبل محافظ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ اليوم، النائب ​هاكوب ترزيان​، حيث تم البحث في شؤون عامة، ومنها متابعة طلب اقفال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مؤسسات للنازحين في بيروت تبين أنها مخالفة وغير مرخصة وتشكل منافسة غير مشروعة للبنانيين.

وفي هذا الإطار، ابلغ شبيب النائب ترزيان انه سبق أن اتخذ تدابير عدة لمنع هذه المخالفات وقمعها، لا سيما بحق الذين عمدوا إلى استثمار مؤسسات غير مرخصة وغير مستوفية أصلا للشروط القانونية. والآن وعملا بتوجيهات فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، يجري تكثيف التدابير واتخاذ القرارات اللازمة، بما فيها الاقفال بالشمع الأحمر لكل المؤسسات المماثلة".