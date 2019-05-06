NBN: الحريري وسلامة اتفقا على فك الإضراب غدا في المصرف المركزي

كشفت معلومات لقناة الـ"NBN" أن "الإتصالات بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ايجابية، بعد توضيح كل الإلتباسات التي أضرب على أساسها الموظفون"، كاشفة أن "الجانبين اتفقا على فك الإضراب غدا في ​المصرف المركزي​".

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