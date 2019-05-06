جنبلاط: تنفيذ سياسة التقشف التي اوردها خليل مهما قست افضل من الانتحار

ذكر رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجنماعي بـ"موقف الحزب التاريخي المطالب بالضريبة التصاعدية بعد اقرار الدخل الموحد وتغريم المستبحين للاملاك البحرية لصالح الخزينة وليس لصالح المخالفين، واعادة النظر بالتدبير رقم 3، واقرار سلسة رتب ورواتب موحدة وكارثة ​الكهرباء​ والافضل اقرارها اليوم تفاديا للصعود الى المجهول"، مضيفا: "كم كان للحزب الاشتراكي مواقف تطالب باعادة النظر بالاولويات منذ التسعينات لكن لا حياة لمن تنادي ومع الاسف تأخرت المطالبة بالاصلاح و​محاربة الفساد​ عند البعض نتيجة حسابات سياسية ضيقة"، معتبرا أن "تنفيذ ​سياسة​ التقشف التي اوردها الوزير ​علي حسن خليل​ مهما قست افضل من الصعود و​الانتحار​".

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