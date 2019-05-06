سياسيون وصحفيون يشيعون جثمان حنان كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- هاني رجب:

شيع العشرات من الصحفيين والشخصيات العامة، عصر اليوم، جثمان الصحفية الرحلة حنان كمال التي وافتحها المنية في قطر الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، وذلك بحضور أسرتها.

وشارك في الجنازة كل من حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين وعماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق والكاتب الصحفي إبراهيم منصور وخالد البلشي وحنان فكري عضوا مجلس نقابة الصحفيين السابقين ومحمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وخالد داود رئيس حزب الدستور والإعلامي سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز بالقاهرة.

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ووصل جثمان الصحفية حنان كمال، إلى مطار القاهرة قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة ظهر اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن يتوجه الجثمان إلى مقابر العائلة بطريق الفيوم حيث يواري الجثمان الثرى، على أن يقام العزاء يوم الأربعاء بمسجد عمر مكرم.

وتوفيت الكاتبة الصحفية حنان كمال صباح الجمعة، بعد صراع مع المرض، حيث دون العديد من متابعيها ومحبي الكاتبة الصحفية خبر الوفاة بمزيد من الأسى والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.