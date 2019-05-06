كيف ظهرت قهوة ستاربكس في أحد مشاهد مسلسل "لعبة العروش"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (بي بي سي):

أصيب متابعو مسلسل "لعبة العروش" الشهير بالدهشة البالغة بعد ظهور ما يبدو أنه كوب لسلسلة مقاهي شهيرة في أحدث حلقة من حلقات المسلسل.

وناقش عشاق المسلسل الخيالي على وسائل التواصل الاجتماعي مشهدا ظهر فيه ما يبدو أنه كوب من أكواب مقاهي ستاربكس في الحلقة الرابعة من حلقات الجزء الثامن والأخير من المسلسل.

وكان الكوب، المغطى بغطائه البلاستيكي، موضوعا على مائدة وليمة بالقرب من دنيريس تارغيريان، أو "أم التنانين"، إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل ذي الأجواء الخيالية.

وجاء المشهد الذي شوهد فيه الكوب في المشاهد الأولى للحلقة، حيث اجتمعت معظم الشخصيات الرئيسية في وليمة للاحتفال بالانتصار على "ملك الليل" في معركة مصيرية.

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وتساءل بعض مشاهدي المسلسل عن نوع القهوة التي كانت تحتسيها أم التنانين: هل كانت تحتسي الكابوتشينو؟ أم القهوة بدون حليب؟

وقال أحد متابعي المسلسل في تغريدة على تويتر "هل تركوا حقا كوبا لستاربكس في مشهد من مشاهد "لعبة العروش"؟...لا أعرف ماذا أقول...كيف لم يشاهده أحد في موقع التصوير؟".

وتندر متابع آخر "ما زلت لا أستطيع أن أصدق أنهم تركوا كوبا من أكواب ستاربكس في مشهد في أكبر مسلسل تلفزيوني".

وقال متابع آخر ضاحكا "لم أتابع هذا الجزء من المسلسل الذي اكتشفت فيه دينيريس قهوة اللاتيه".