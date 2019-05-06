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تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 17.10 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس عند 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 17.13 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.15 جنيه للشراء، و17.23 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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