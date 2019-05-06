النادي الإعلامي: فتح باب التسجيل في ورشة "السرد القصصي الرقمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يٌعلن النادي الإعلامي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في ورشة عمل "السرد القصصي الرقمي" مع المدرب والخبير الإعلامي ياسر الزيات.

تُقام ورشة العمل في الفترة من ١٢ مايو وحتى ١٦ مايو ٢٠١٩ من الساعة ١١ صباحا وحتى ٤ عصرًا.

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تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام، ويتعلم المشاركون بنهايتها أهمية صحافة العمق، وأنواعها، وأساليب السرد القصصي للوسائط المختلفة، وكيفية الكتابة لوسائط متقاطعة، وكيفية التخطيط لإنتاج قصص رقمية وأدوات تنفيذها.

وسيتم غلق باب التسجيل يوم الجمعة الموافق ١٠ مايو ٢٠١٩ في تمام الساعة ١٢ ظهرًا.

للتقديم ومزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا