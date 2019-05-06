وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء نظام Open Book من امتحانات إولى ثانوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه أبلغ كل مديري المدريات التعليمية، خلال اجتماعه بهم يوم السبت الماضي، أن الامتحانات المقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، في مايو المقبل، تجرى بنظام Open book.

جاء هذا ردًا على ما أثاره بعض طلاب الصف الأول الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان مدارسهم، إلغاء نظام الـOpen book بامتحانات نهاية العام.

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وقال شوقي، لمصراوي: "لقد أبلغنا كل مديري المديريات يوم السبت الماضي، أن امتحانات الأول الثانوي Open book، كما فعلنا منذ هذا العام التجريبي".

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام، اعتبارًا من 19 مايو المقبل، وحتى 30 مايو، وهو امتحان أساسي يتطلب النجاح للانتقال للصف الثاني الثانوي، إلا أن درجاته لا تدخل ضمن المجموع التراكمي للمرحلة الثانوية.

وتجرى الامتحانات في المواد التي لا تضاف للمجموع، بدون استخدام الكتاب المدرسي، أم المواد الأساسية فيؤديها الطلاب بنظام الكتاب المفتوح.​