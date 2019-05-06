الرئيس الأوكراني يعزي ذوي ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف – (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأوكراني المنتخب فلاديمير زيلينسكي عن تعازيه لأقارب ضحايا طائرة "سوخوي سوبر جيت -100" الروسية المنكوبة.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الاثنين: "الحياة هي القيمة العليا، من الضروري الحفاظ عليها، عن ذلك تذكرنا خسائرنا في الجبهة والمآسي والأعمال الإرهابية في سري لانكا والحادث في شيريميتيفو، لا يمكن استعادة الضحايا، نتعاطف مع أقاربهم ونتذكر أولئك الذين لن يعودوا".

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وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية مقتل 41 شخصاً في حادث اندلاع الحريق بالطائرة خلال تنفيذها عملية هبوط اضطراري في مطار شيريميتيفو، عقب انطلاقها في رحلة من العاصمة موسكو إلى مدينة مورمانسك.

وكانت شركة إيرفلوت الروسية قد أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لكشف أسباب وملابسات حادث احتراق طائرة الركاب، كما أعطى توجيهاته بتقديم "المساعدة الفورية إلى كل من يحتاجها.. معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم".