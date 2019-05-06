محاميا أوجلان يزورانه في سجنه في تركيا لأول مرة منذ 2011

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

أعلن محاميا زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، عبد الله أوجلان، في اسطنبول اليوم الاثنين أنهما زارا موكلهما في سجنه لأول مرة منذ 2011.

وأوضح المحاميان أن الزيارة تمت يوم الثاني من مايو الجاري في سجن أوجلان الواقع في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، في أول زيارة لأوجلان منذ يوليو 2011.

وتابع المحاميان أن أربعة محامين كانوا قدموا طلبا لزيارة أوجلان، وتم السماح لاثنين فقط بالزيارة.

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ويقبع أوجلان في سجنه منذ 1999، وكان شقيقه قد زاره في يناير الماضي، وذلك لأول مرة بعد عزلة استمرت أكثر من عامين.

يذكر أن ليلى جوفن، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، دخلت في إضراب عن الطعام منذ الثامن من نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن أوجلان.

ويطالب الحزب بحق أوجلان في الحصول على زيارات بشكل دائم.

وانضم العديد من الداعمين إلى حركة جوفن، وحسب بيانات الحزب فإن هناك في السجون التركية وحدها في الوقت الراهن نحو 3000 شخص دخلوا في إضراب عن الطعام.