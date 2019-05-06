السجن للسعيد بوتفليقة ولقائدي المخابرات بتهم الخيانة

أصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائر، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين القائدين السابقين لجهاز المخابرات والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المعزول ومستشاره الخاص، بالحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.
وأوضح نفس المصدر، أن "الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".
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