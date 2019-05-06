أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الاثنين، إصرار الحكومة اللبنانية على زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية إلى 10%، لأنها جزء أساسي من مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.
ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله للصحفيين،إنه فيما يخص "زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة، نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة".
وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان، جوزيف
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى خفض العجز في مشروع ميزانية العام الجاري إلى أقل من 9% من عجز بلغ 11.2% في 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية اللبناني: نُصر على رفع ضريبة الفوائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.