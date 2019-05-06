مصرع مضيف الطائرة المنكوبة الروسية إثر محاولته إنقاذ الركاب

لقي مضيف الطائرة "إس إس جي-100" المنكوبة في مطار شيريميتييفو الروسي، مكسيم مويسييف، مصرعه أثناء محاولته فتح الباب الخلفي في ذيل الطائرة لإنقاذ الركاب، في حين كان اللهب يلتهم الجزء الخلفي من الطائرة.

وذكرت التقارير أن المضيف، مكسيم مويسييف، كان يوجد مع الركاب في الجزء

الخلفي من الطائرة، وحاول فتح الباب من أجل إجلاء الركاب بشكل سريع.

وأكد وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، بدوره عن مصرع أحد مضيفي الطائرة المنكوبة. وسيتم تعويض أسرة المضيف بـ5 ملايين روبل.

وكانت طائرة "أيروفلوت" "سوخوي سوبرجيب 100" التي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك، هبطت اضطراريا في مطار شيرميتييفو، 5 مايو الجاري، وذلك بعد 28 دقيقة من إقلاعها، وقال الطيار دينيس إفدوكيموف إن صاعقة أصابت الطائرة، ما أدى إلى تعطيل المعدات ووقف الاتصال مع المشغلين، وأسفر الحادث عن مصرع 41 شخصا.

وبدأت لجنة التحقيق قضية جنائية بشأن انتهاك لوائح السلامة لتشغيل النقل الجوي.