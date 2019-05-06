محلل فلسطيني: مصر هي الضامن الوحيد لاتفاق الهدنة في غزة

أدلى المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف بتصريحات مفادها إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل كان من أبرز نقاطه فتح المعابر والسماح للصيادين من القطاع بالوصول للمساحات التي حددت في السابق".

وأكد الصواف، أن موضوع مسيرات العودة لم يكن من ضمن الأشياء التي تم التوافق عليها، لافتا إلى أن الأوضاع في القطاع عادت للهدوء.

وعن مدى التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، أوضح الصواف أن الفصائل الفلسطينية أكدت

أنها سوف تلتزم بوقف إطلاق النار حال التزم "الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الصوان إن الضامن الوحيد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو الجانب المصري، ودعا الجانب المصري لممارسة الضغط على إسرائيل.

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كما أكد الصواف أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي في قطاع غزة، وإذا تم التوافق على تنفيذ التفاهمات فستعود الأمور كما كانت عليه في السابق، لافتا

إلى أن إسرائيل تريد تهدئة الأوضاع لتمرير مناسبات هامة مثل مهرجان الأغنية الأوروبية واحتفالات ما يسمى بعيد الاستقلال.

وشهد قطاع غزة على مدى الأيام الثلاثة الماضية تصعيدا أمنيا، حيث أسفر القصف الإسرائيلي لعشرات المواقع في القطاع عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتدمير سبعة بنايات سكينة، فيما قتل أربعة إسرائيليين وأصيب عدد آخر جراء سقوط صواريخ وقذائف صاروخية على بلدات إسرائيلية.

ومساء أمس أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "مصر وقطر نجحتا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة".