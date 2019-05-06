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إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بشهر رمضان

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بعثت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيفانكا، اليوم الاثنين، رسالة لعموم المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت إيفانكا في تغريدة لها

على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"، وذلك بمناسبة أول أيام الشهر
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الفضيل في العديد من الدول العربية والإسلامية.

وفي وقت سابق، وجه ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم قال فيها: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".

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