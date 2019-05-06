إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بشهر رمضان

بعثت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيفانكا، اليوم الاثنين، رسالة لعموم المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونشرت إيفانكا في تغريدة لهاعلى صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"، وذلك بمناسبة أول أيام الشهر
وفي وقت سابق، وجه ترامب رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم قال فيها: "أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك".
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