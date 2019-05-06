للعام الثاني على التوالي.. انطلاق فوازير الأمم المتحدة

تطلق الأمم المتحدة في مصر حملة بعنوان "فوازير الأمم المتحدة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

تهدف فوازير الأمم المتحدة (#UNFawazeer) إلى زيادة الوعي

تتناول فوازير هذا العام حملات أسرة الأمم المتحدة في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧. الثاني على التوالي.تهدف فوازير الأمم المتحدة (#UNFawazeer) إلى زيادة الوعيعن عمل الأمم المتحدة بشكل عام.تتناول فوازير هذا العام حملات أسرة الأمم المتحدة في مصر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧.

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