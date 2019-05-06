الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان يعربون عن تعازيهم في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تعازيه في ضحايا كارثة احتراق طائرة بمطار شيريميتيفو بموسكو، مبديًا استعداده لتقديم العون للروس.

وقال بومبيو - في تصريحات بثتها وكالة أنباء ((سبوتنيك)) الروسية - "نعرب عن تعازينا لهؤلاء الذين لقوا حتفهم في الطائرة التي هبطت في موسكو. يبدو أنه كان هناك العشرات منهم، ونريد التأكيد للروس أننا سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم، وتقديم أي مساعدة ممكنة، والتعبير عن تعازينا في خسارة الأرواح التي وقعت هناك في

مطار شيريميتيفو".من جانبها، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول عن خالص تعازي بلادها لعائلات ضحايا حادث الطائرة المنكوبةوقالت فان دور مول - في بيان - "علمنا بحزن كبير وفاة حوالي 40 شخصاً نتيجة الحريق الذي نشب في طائرة في مطار شيريميتييفو في موسكو أمس .. خالص تعازي فرنسا لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى"، مؤكدة تضامن فرنسا معالسلطات الروسية والشعب الروسي في هذه اللحظات الصعبة.فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل - في بيان أوردته قناة (جيو نيوز) الباكستانية - عن تعازي بلاده حكومة وشعبا لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف باكستان إلى جانب شعب روسيا الاتحادية في هذه اللحظة الأليمة.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت متأخر أمس الأحد أن 41 شخصا لقوا مصرعهم عندما هبطت طائرة سوخوي سوبر جيت-100 اضطراريا في مطار شيريميتيفو بموسكو بعد اشتعال النيران بها.وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني "كان هناك 78 شخصا على متنها بينهم أفراد الطاقم".