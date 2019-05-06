الخارجية الروسية تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين التزام الهدوء

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن قلقها لتصاعد المواجهة المسلحة بين إسرائيل وقطاع غزة، ودعت الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء وتجنب التصعيد.

قالت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء

(تاس) الروسية - "نحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من تصعيد التوترات، التي يعاني منها المدنيون فيالمقام الأول".وأضاف البيان: "مرة أخرى، تؤكد الأحداث المأسوية التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضرورة الاستئناف السريع لمفاوضات بناءة ومثمرة تستند إلى صيغة الدولتين لتسوية فلسطينية - إسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية".