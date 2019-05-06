اخبار العالم

الخارجية الروسية تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين التزام الهدوء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن قلقها لتصاعد المواجهة المسلحة بين إسرائيل وقطاع غزة، ودعت الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لالتزام الهدوء وتجنب التصعيد.

 قالت الخارجية - في بيان بثته وكالة أنباء

(تاس) الروسية - "نحث الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التزام الهدوء من أجل تجنب المزيد من تصعيد التوترات، التي يعاني منها المدنيون في
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المقام الأول".
 وأضاف البيان: "مرة أخرى، تؤكد الأحداث المأسوية التي وقعت في الأيام الأخيرة، ضرورة الاستئناف السريع لمفاوضات بناءة ومثمرة تستند إلى صيغة الدولتين لتسوية فلسطينية - إسرائيلية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين التزام الهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا