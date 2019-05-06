الإعلان عن هدنة في غزة غداة مواجهات محتدمة

توقف تصعيد دام في العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل خلال الليل، وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن مصر توسطت في هدنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وتفجرت أحدث جولة من القتال قبل 3 أيام ووصلت ذروتها الأحد، عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل وأدت هجمات إسرائيلية إلى قتل 19 فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون. وقال مسؤولان فلسطينيان وقناة تلفزيونية تابعة لحركة حماس إنه تم التوصل لوقف لإطلاق النار. وقال جيش الاحتلال "إن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى، اعترض نظام القبة الحديدية أكثر من 150 منها، أطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم الجمعة، وأنه تمت مهاجمة نحو 260 هدفا تابعا لحركات مسلحة في غزة. وصمتت صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل لبضع ساعات قبل الفجر مباشرة. ولم يعلن جيش ا الإسرائيلي عن وقوع هجمات جوية جديدة في غزة. وكانت مصر والأمم المتحدة، اللتان عملتا وسيطين في الماضي، تحاولان التوسط في هدنة.



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