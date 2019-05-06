55 قتيلاً في انفجار شاحنة صهريج في النيجر

قضى 55 شخصاً في النيجر أمس الأحد، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، حسب ما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال المتحدث "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلاً و36 جريحاً".

وانقلبت الشاحنة على سكك الحديد لدى خروجها من المدينة. وكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار.

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