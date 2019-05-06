قضى 55 شخصاً في النيجر أمس الأحد، في انفجار شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي، حسب ما أكد متحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال المتحدث "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلاً و36 جريحاً".
وانقلبت الشاحنة على سكك الحديد لدى خروجها من المدينة. وكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار.
اقرأ أيضاً... نزوح الآلاف في النيجر بسبب هجمات "بوكو حرام"
كانت هذه تفاصيل خبر 55 قتيلاً في انفجار شاحنة صهريج في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.