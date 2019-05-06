الهند تدشن المرحلة الخامسة من الانتخابات

بدأت، اليوم الاثنين، المرحلة الخامسة من الانتخابات الهندية متعددة المراحل، حيث تشمل المنافسة ساسة بارزين منهم زعيم المعارضة راهول غاندي ووالدته سونيا غاندي بالإضافة لعدد من الوزراء الاتحاديين البارزين.

ويحق لنحو 5ر87 مليون هندي الإدلاء بأصواتهم في سبع ولايات لانتخاب 51 نائباً بالبرلمان المؤلف من 543 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابية.

اقرأ أيضاً... الهند تبدأ التصويت في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة

ويسعى راهول غاندي، رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض، لإعادة انتخابه لفترة رابعة متتالية لشغل مقعد أسرته في بلدة اميثي في ولاية اوتار براديش شمال البلاد.

Advertisements

ويعتبر حزب المؤتمر راهول/ 48 عاما/ الذي ينحدر من أسرة نهرو-غاندي، المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بجانب عدد من الأحزاب الأصغر التي تحالفت مع حزب المؤتمر لمواجهة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمى له رئيس الوزراء ناريندار مودي.

كما تسعى والدته سونيا، رئيسة التحالف التقدمي المتحد المعارض، لإعادة انتخابها في منطقة رايباريلي في ولاية اوتار براديش.

ومن أبرز المتنافسين في الانتخابات اليوم وزير الداخلية الاتحادي راجناث سينج، الذي ينافس في عاصمة الولاية لكنو، ووزير الرياضة راجيافاردان سينج راثوري.

وفي ظل التنافس على 51 مقعدا فقط، تعد جولة الانتخابات المقررة اليوم الأصغر في الانتخابات، ولكنها حاسمة بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي فاز بـ 40 مقعدا لدى تحقيقه فوزا ساحقا عام 2014، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة ان دي تي في.

ويشار إلى أن الانتخابات العامة الهندية تجرى على سبع جولات في الفترة ما بين 11 أبريل الماضي و 19 مايو الجاري. ومن المقرر فرز جميع الأصوات في 23 مايو الجاري، والإعلان عن النتائج في اليوم نفسه.