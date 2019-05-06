كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة رئيس المحكمة العليا في الهند من شكوى التحرش الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برأ تحقيق قضائي، رانجان جوجوا، رئيس المحكمة العليا في الهند من مزاعم التحرش الجنسي، المقدمة من موظف سابق في مقر إقامته الرسمي في نيودلهي.

وقالت لجنة التحقيق، إنها لم تعثر على أدلة لمزاعم امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا ضد كبير قضاة الهند رانجان جوجوا.

وأضافت، اليوم الاثنين، إن تقرير كل من جاستيس إس. بوبدي وإنديرا بانيرجي وإندو مالهوترا لن يتم نشرهما للعامة. ولم تقدم المحكمة العليا أي تفاصيل أخرى.

ومُثل "جوجوا" يوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق ونفى هذه المزاعم. وانسحبت المرأة في وقت سابق من التحقيق قائلة، إنها شعرت بأنها لن تحصل على العدالة من اللجنة.