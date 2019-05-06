كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليجراف: ماى تخطط لإجراء استفتاء أخر حول "البريكست" إذا فشلت المحادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أجرت "خطة سيناريو" لإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال اضطرها البرلمان إلى إجراء استفتاء.

وتأمل ماي، في إيجاد طريقة للحصول على موافقة البرلمان على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون تصويت عام آخر، لكن المحادثات مع حزب العمل المعارض حول استراتيجية للخروج من التسوية لم تتوصل بعد إلى اتفاق.

وذكرت صحيفة التليجراف، أن ماي أجرت مناقشات مع المسؤولين والوزراء حول إجراء استفتاء من شأنه أن يمنح الناخبين الخيار بين ترك الاتحاد الأوروبي مع صفقة ، أو مغادرة دون صفقة، أو عدم المغادرة على الإطلاق.