كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فنزويلا يخطط لزيارة روسيا الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستى الروسية عن وزير خارجية فنزويلا، قوله اليوم الاثنين، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد يزور مدينة سان بطرسبرج الروسية الشهر المقبل لحضور منتدى اقتصادي هناك.

ويأتى ذلك وسط دعم روسى للحكومة الفنزويلية التى تتعرض لحصار سياسى واقتصادى غربى، كان أخره عرض أمريكى لزعيم المعارضة الفنزويلية نيكولاس مادورو، بطلب التدخل العسكرى الأمريكى، الأمر الذى لاقى انتقادات روسية، وكذلك من الدول الصديقة، مثل الصين وكوريا الشمالية.