كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء: مليون نوع من الحيوانات والحشرات والنباتات معرضة للانقراض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ علماء اليوم الإثنين، في تقرير تاريخي عن الأضرار التي سببتها الحضارة الحديثة لعالم الطبيعة، أن سعيها الدؤوب للنمو الاقتصادي، الذي يرافقه تأثير التغير المناخي ، يعرض مليون نوع "غير مسبوق" لخطر الانقراض.

وخلص التقرير، الذي أقرته 130 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى أن التحول الواسع النطاق للنظام الاقتصادي والمالي العالمي فقط هو الذي يمكن أن يسحب النظم الإيكولوجية-البيئية، التي تعتبر حيوية لمستقبل المجتمعات البشرية في جميع أنحاء العالم من حافة الانهيار.

وقال البروفيسور جوزيف سيتيل، الذي شارك في رئاسة الدراسة، التي أطلقت في باريس يوم الاثنين من قبل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي: "إن شبكة الحياة الأساسية المترابطة على الأرض أصبحت أصغر وأكثر توتراً".

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وأضاف التقرير أنّ "هذه الخسارة هي نتيجة مباشرة للنشاط البشري وتشكل تهديدًا مباشرًا لرفاهية الإنسان في جميع مناطق العالم."

وتعد هذه الدراسة، التي جمعها 145 مؤلفًا خبيرًا من 50 دولة، حجرًا أساسيًا لمجموعة أبحاث ناشئة توحي بأن العالم قد يحتاج إلى احتضان شكل جديد من أشكال الاقتصاد "بعد النمو" إذا كان يهدف إلى تجنب المخاطر الوجودية التي يشكلها الآخرون - تعزيز عواقب التلوث وتدمير الموائل وانبعاثات الكربون.

وقد وجد التقرير، المعروف باسم التقييم العالمي، أن ما يصل إلى مليون من أنواع النباتات والحشرات والحيوانات التي تقدر بنحو ثمانية ملايين نبات معرضة لخطر الانقراض، والكثير منها في غضون عقود.