كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يستقبل زوكربيرج لمناقشة تنظيم الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج الجمعة المقبلة في قصر الإليزيه لمناقشة تنظيم الإنترنت، بعد عام من زيارته السابقة على هامش قمة "التكنولوجيا من أجل الصالح العام"، وفقًا لما أعلنه الإليزيه وفيسبوك.

وبعد نشر موعد اللقاء من قبل الأجندة الرسمية للإليزيه، قال فيسبوك اليوم الاثنين: "التقى مارك مؤخرًا بزعماء ومسؤولين سياسيين في جميع أنحاء أوروبا لمناقشة مستقبل تنظيم الإنترنت".

وأضاف: "سيلتقي مارك بالرئيس ماكرون لمناقشة المشروع التنظيمي المشترك الذي أطلقه العام الماضي فيسبوك والحكومة الفرنسية لوضع مقترحات مشتركة لمكافحة محتوى الكراهية على الإنترنت".

يُذكر أن مؤسس فيسبوك والرئيس الفرنسي يروجان حالياً لفكرة تنظيم الإنترنت "الذكي". وهناك فريق من المسؤولين الفرنسيين يعملون في الوقت الحالي مع فيسبوك لفهم كيف يقوم الموقع الأمريكي العملاق بتصفية محتواه والاستفادة من هذه التجربة لاقتراح طرق التنظيم العام.