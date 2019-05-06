كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحاكم الأسبانية تسمح لـ"بويجديمون"بالترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحاكم الإسبانية قرارًا من مجلس الانتخابات الأسباني، وقررت أن يُسمح لكارليس بويجديمون واثنين من الانفصاليين الكتالونيين الآخرين، الذين فروا إلى الخارج هربًا من الاعتقال، بالترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا الشهر.

وحكمت ثلاث محاكم منفصلة في مدريد، اليوم الاثنين، لصالح الاستئنافات التي قدمها "بويجديمون" وزملاؤه ، الذين قالوا، إن حقوقهم الديمقراطية تنتهك.

وكان المجلس الانتخابي الأسباني، قد قال، إنه سيمنع الثلاثة من الترشح في سباق 26 مايو لشغل المقاعد المخصصة لإسبانيا في البرلمان في ستراسبورج.