زوجة الأمير هاري ميغان ماركل على وشك الولادة

أعلن قصر “باكنغهام” ببريطانيا، اليوم الإثنين، أن ميغان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، على وشك الولادة.
وأضاف القصر حول الموضوع أنه :”سيتم الإعلان عن خبر الولادة قريبا”.
وكشف مراسل قناة سكاي نيوز ريانون ميلز، أن ميغان ماركل بدأت تلد في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وأن هاري كان برفقتها.
يذكر أن الطفل الأول لميغان ماركل والأمير هاري سيكون في المرتبة السابعة في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني.
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