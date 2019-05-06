قيادي انفصالي يهدي طليقته ألف أورو للعودة إلى بيت الزوجية يفجر جدلا حول مصادر اغتناء قيادات “البوليساريو” -فيديو

أثار مقطع فيديو لزوجة قيادي في جبهة “البوليساريو”، وهي تتباهى بالهدية النقدية التي أغدق عليها بها زوجها، والتي تبلغ 25 ألف أورو، مقابل العودة لبيت الزوجية، جدلا كبيرا حول مصادر أموال قيادة “البوليساريو”، في الوقت الذي تفجرت فيه الاحتجاجات في المخيمات من أجل توفير مقومات العيش الكريم.

المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، يظهر سليمة منتز، وهي تحمل في يديها 25 ألف أورو نقدا أمام رفيقاتها في حفل خاص، وتقول أنها كانت هدية من القيادي في الجبهة الانفصالية وممثلها في منطقة نافارا بالباسك، ودادي ولد بن عمر، بعدما كانا قد انفصلا في شهر يناير الماضي.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الحفل محط الجدل، والذي تسرب منه المقطع، كان قد أقامه القيادي في الجبهة الانفصالية لزوجته لتستضيف صديقاتها المقيمات في إسبانيا، وهو الحفل الذي صرف عليه خمسة آلاف أورو.

الواقعة التي عراها فيديو القيادي في الجبهة الانفصالية، أعادت الحديث عن مصادر اغتناء قيادات الجبهة، وعن ارتباطها بالاتهامات الدولية بإعادة بيع المساعدات الإنسانية التي توجهها هيئات الإغاثة لسكان المخيمات.