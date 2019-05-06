الزمالك يجهز نجمه المغربي لموقعة بركان

بدأ فريق الزمالك المصري استعداداته لقمة نهائي مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمعه بنهضة بركان، في أول نهائي في تاريخ الناديين معاً.
تقارير إعلامية مصرية، بدأت ترصد استعدادات “الأبيض” للنهائي الذي ستلقب 90 دقيقة الأولى منه في ملعب بركان البلدي في المغرب، في حين الإياب سيكون حارقاً بالقاهرة، للكشف عن صاحب لقب كأس الكنفدرالية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الطاقم الطبي والتقني يجهز الدولي المغربي خالد بوطيب للموقعة المغربية، بعد أن غاب عن كتيبة غروس بالاستحاقات الكروية الأخيرة بداعي الإصابة.
في حين، الضربة الموجعة التي تلقاها الزمالك هي غياب حارسها الأساسي، الذي تحصل على بطاقة حمراء في مباراة إياب نصف النهائي، مساء أمس الأحد، أمام النجم الساحلي التونسي.
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