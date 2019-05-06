فان دام لمحمد رمضان: وجه عظيم وجسم لائق.. ممكن أن نشتغل معا – فيديو

عبر الممثل العالمي “جود كلود فان دام”، أخيرا، عن إعجابه بالممثل المصري، محمد رمضان، بعد مشاركتهما سويا في عمل إعلاني خاص بشركة اتصالات مصرية.
وقال “فان دام” في شريط فيديو نشره محمد رمضان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “يا محمد رمضان، كيف حالك؟ كان شيئا عظيما أن نشتغل معا، أنا أقدر طيبتك، وكرمك، وأنت ممثل عظيم، وجه عظيم وجسم لائق، ويمكن أن نشتغل سويا إن شاء الله”.
وعلق رمضان على ثناء “فان دام” عليه: “شهادة عظيمة من نجم عالمي كبير تربيت على أفلامه، “فان دام”، انتظروا مفاجأتنا في رمضان”.
ويقدم رمضان، و”فان دام”، وصلة إعلانية عبارة عن تحد بينهما، وقد صورت مشاهدها، نهاية الأسبوع الماضي، على أن يتم عرضها شهر رمضان.
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