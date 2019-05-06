زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات في خطين حيويين تثير غضب المغاربة

استيقظ المغاربة، صباح اليوم الاثنين، على زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات، في المحورين الأكثر حيوية، الرابطة بين العاصمة في اتجاه الدارالبيضاء، وفي اتجاه القنيطرة، ما خلف ردود أفعال غاضبة.

الزيادات الجديدة، أعلنها المكتب الوطني للسكك الحديدية مساء أمس الأحد، حيث تجاوز نظام اختلاف الأسعار باختلاف توقيت الحجز، عبر تحديد تذكرة الدرجة الثانية بين الدارالبيضاء، والرباط في 40 درهما، وكذلك سعر تذكرة الدرجة الثانية بين الرباط والقنيطرة في 18 درهما، أيا كان تاريخ اقتناء التذكرة.

مبدأ التوحيد التعريفي ينوي مكتب ربيع الخليع توسيع تطبيقه، ليشمل شرائح أخرى من المسافرين، على متن قطارات “الأطلس”، والقطارات المكوكية السريعة، حيث سيستفيد حاملو بطاقات التخفيض “الشباب”، و”العمر الذهبي”، والمجموعات من تخفيض 15 في المائة على متن قطارات “الأطلس”، والقطارات المكوكية السريعة، كما سيستفيد الأطفال من تخفيض 30 في المائة مع سقف بقيمة 50 درهما في الدرجة الثانية، و80 درهما في الدرجة الأولى.

الإجراءات الجديدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، التي قوبلت بانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي من طرف المسافرين، والتي تأتي في سياق ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، يدافع عنها المكتب، حيث يرى أن “التحسينات، التي طرأت على عرض القرب، تضع المسافر في مركز اهتمامات المكتب.