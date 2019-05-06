مشروع نجاحها لتمكين الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي



القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة

"نجاحهــــا" هو مشروع مدته أربع سنوات يهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات الشابات المهمشات من الفئة العمرية 19-29 سنة، فعلى الرغم من تحقيق التكافؤ مع الرجال في التعليم، إلا أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة الرسمية لا يتجاوز 19%، وهو أقل بأربع مرات من معدل مشاركة الذكور، إذ تواجه النساء التحيز المبني على النوع الاجتماعي، والمعيقات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعيق فرص الشابات وفرص تنمية الأعمال التجارية في القطاع الزراعي. سيركز هذا المشروع بشكل خاص على سلاسل القيمة المستهدفة والابتكارات والتقنيات الخضراء الجديدة لإدارة المياه والنفايات، وتصنيع الأغذية، والتعبئة والتسويق.

عن المشروع

يقدم المشروع منحًا متعددة لإنشاء وتطوير مشاريع إنتاجية ريادية تستهدف الشابات الرياديات والجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها الشابات والتعاونيات المشتركة التي تلعب فيها الشابات دورًا رياديًا. يستهدف المشروع تحديدًا الشابات ذوات الدخل المحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة واللواتي يمتلكن ويدرن الأعمال الزراعية الناشئة أو يرغبن بإنشاء أعمال ريادية بغية مساعدتهن على تحسين مهاراتهن وقدراتهن الابتكارية وخاصة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتحسين قدراتهن التنافسية في الأسواق.

يقدم المشروع للمستفيدات عدة خدمات تهدف للحد من تأثير الحواجز الاقتصادية والمالية أمام ريادة الأعمال التي تواجهها الشابات من خلال:

زيادة وصول الشابات وسيطرتهن على موارد المشاريع الريادي المتنوعة والأصول الإنتاجية. تحسين وصول الشابات إلى خدمات الإرشاد الزراعي التي تراعي المنظور الجنساني والعلاقات مع الأسواق المحلية والدولية. توفير التمويل الأولي للابتكارات الخضراء القابلة للاستمرارية والتي تخطط لها سيدات الأعمال الشابات.

الفئات المستهدفة وشروط التقديم

يستهدف المشروع النساء الرياديات بعمر 19-29 عامًا والجمعيات التعاونية النسوية التي تقودها النساء والشابات وتلك المشتركة التي تلعب فيها المرأة دورًا فاعلًا، على أن تكون الجمعية مسجلة وعاملة بكافة تخصصاتها وتمارس أعمالها بشكل قانوني ومنظم.

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شروط التقديم

معايير التقديم متوفرة من هنا.

المواقع المستهدفة

طولكرم، جنين، نابلس، طوباس، غور الاردن ومحافظات قطاع غزة.

آخر موعد للتقديم: 15 حزيران (يونيو) 2019.

يتم قبول الطلبات فقط من خلال تعبئة نموذج الطلب إلكترونيًا، من هنا.