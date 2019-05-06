دعوة للتقدم لمشروع تصاميم في المَحَل

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

يدعوكم مركز خليل السكاكيني الثقافي لتقديم مقترحات لتصاميم جديدة أو مُعاد تصميمها خصيصًا للمركز ليتم بيعها في المحل. هذه الدعوة موجهة للمصممين والفنانين والحرفيين، أفرادًا ومجموعات.

تأتي هذه الدعوة كون المركز يعمل حاليًا على تطوير موارده وتوفير مصادر دخل لدعم نشاطات وبرامج المركز الثقافية والفنية، ولدعم المجتمع الثقافي المحلي.

عن التصاميم المقترحة

نفضل أن تكون التصاميم المقترحة جديدة وصديقة للبيئة، ويمكن أن تستخدم لأغراض عملية أو جمالية، كأدوات للفن أو كهدايا للذات أو للغير، المهم أن تكون منتَجة محليًا ومتقنة ويمكن إعادة إنتاجها.

لا يشترط من التصاميم أن تكون ذات علاقة مباشرة مع مركز خليل السكاكيني. وفي حال تم اختيار تصميمك سيعمل المركز مع الفنانين على تطوير عملية الإنتاج والبيع بحيث تُعرض بشكل حصري لمدة عام في المحل في مركز خليل السكاكيني.

سيتم اختيار التصاميم من قبل لجنة متخصصة و بناءً على المعايير التالية: جودة التصميم، الاستخدام والجمالية، الإنتاج المحلي والتصاميم الصديقة للبيئة بالإضافة لتكلفة الإنتاج وسعر البيع.

لمن يرغب بالتقديم يرجى إرسال الوثائق التالية على البريد الإلكتروني:

[email protected]:

1- نبذة شخصية (150 كلمة).

2- فكرة التصميم وتفاصيل إنتاجه (250 كلمة).

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3- صور أو رسومات توضيحية للتصميم أو المنتج.

آخر موعد للتقديم: 12 أيار (مايو) 2019.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز خليل السكاكيني الثقافي، من هنا.

ملصق الدعوة