الناصرة: مقتل رجل في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل رجل في الخمسينيات من عمره، ظهر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن ملثما أطلق عيارات نارية صوب محل تجاري في الشارع الرئيسي (بولس السادس) قرب منطقة ديانا.
وأسفرت الجريمة عن إصابة الرجل بجروح حرجة توفي على إثرها لاحقا، وشهدت المنطقة أزمة سير حادة، فيما تجمهر عدد من الناس بالمكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين بإطلاق النار.
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