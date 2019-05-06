شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 432 شخصا والان مع التفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع قتلى الاشتباكات في طرابلس الليبية إلى 432 شخصا.

وذكرت المنظمة، في بيان، أنه "منذ بدء النزاع المسلح في طرابلس، قتل 432 شخصا، وجرح 2069، كما اضطر أكثر من 50.000 للنزوح من بيوتهم".

ولم يشر بيان المنظمة إلى كون القتلى من أي من الجانبين أو كلهم عسكريين أم يشمل العدد مدنيين.

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ويوم أمس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أطراف القتال إلى التزام هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ الإثنين، في وقت تستمر فيه المعارك جنوب العاصمة طرابلس للشهر الثاني.

وقالت البعثة، في بيان: "ندعو كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملا بروح مناسبة شهر رمضان واتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع، تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو/أيار الجاري".

وتابع البيان: "تكون الهدنة قابلة للتمديد، وتتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحات القتال".

وطالبت كل الأطراف بـ"السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاج إليها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".