شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. توقيع اتفاقية لتقديم الخدمات الطبية بمركز طب الأسرة مجانا للمرضى خلال رمضان والان مع التفاصيل

رعى رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش توقيع اتفاقية لتشغيل مركز طب الأسرة بالجامعة لتيديم جميع الخدمات العلاجية والطبية والفحوصات للمرضى مجانا خلال شهر رمضان المبارك بدعم من شركة "الحضرمية" للخدمات ومؤسسة الأجواد الخيرية في أطار الدور الخدمي والإنساني الذي يقدمه مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت للمجتمع في المكلا الصحي حيث ستتكفل مؤسسة الأجواد الخيرية بدفع كافة الرسوم العلاجية والخدماتية للمركز خلال شهر رمضان المبارك اسهاما لتخفيف الأعباء المالية عن جميع المرضى وسيقدم المركز للمرضى العمليات الصغرى والفحوصات الطبية وغيرها م̷ـــِْن للخدمات العلاجية الاخرى .

وفي ختام اللقاء جرى توقيع اتفاقية العمل بين الطرفين مركز طب الأسرة بجامعة حضرموت كطرف أول وشركة الحضرمية للخدمات ومؤسسة الأجواد الخيرية كطرف ثاني وقعها كلا من عبدالرحمن باشعيب نائب المديرالعام للمركز والشيخ محمد بخيث النهدي المدير العام لشركة الحضرمية للخدمات ومؤسسة الأجواد الخيرية

حضر مراسيم التوقيع الأستاذ عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة