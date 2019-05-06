شكرا لقرائتكم خبر عن لاستجداء الدعم.. السراج يزور إيطاليا والان مع التفاصيل
يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الإثنين إيطاليا برفقة وفد من المستشارين والعسكريين.
ولفتت مصادر مطلعة لقناة "218 الإخبارية الليبية"، إلى أن الزيارة تأتي لطلب المزيد من الدعم من إيطاليا بسبب المعارك التي تشهدها ضواحي طرابلس.
وذكرت المصادر أن السراج سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، فيما سيجتمع الوفد العسكري المرافق له مع القائمين على الدفاع الإيطالي، مبينة أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة سيجدد طلبه من الحكومة الإيطالية لتلتزم بتعاونها مع المجلس.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تتواصل فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
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