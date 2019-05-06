شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء بعدان يتظاهرون بمدينة إب للمطالبة بالقصاص من قاتل المعلم الشرماني والان مع التفاصيل

تظاهر عدد من أبناء مديرية بعدان للمطالبة بمحاكمة قاتل أحد المعلمين في محافظة إب وسط اليمن.

وردد المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مبنى محافظة إب هتافات مطالبة بسرعة محاكمة قاتل المعلم التربوي مجيب دحان الشرماني والذي قتل برصاص مسلح يدعى صالح محمد أحمد الوجيه.

ورفع المحتجون لافتات عدة تطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق قاتل المعلم الشرماني وإجراء محاكمة عاجلة خصوصا مع تنامي معلومات لدى أسرة المجني عليه بوقوف قيادات حوثية خلف الجاني وتسعى للبحث عن صلح أو أي إجراءات تحول دون تنفيذ القصاص.

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ونفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام نيابة محافظة إب لذات المطالب التي رفعت في تظاهرتهم أمام بوابة السلطة المحلية.

وحمل المحتجون السلطات القضائية والجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية من مغبة التهاون أو التلاعب بالقضية مؤكدين بأن عواقب تلك التصرفات وخيمة.

وقتل الأستاذ مجيب الشرماني قبل عشرة أيام في شارع المحافظة من قبل مسلح يدعى صالح الوجيه اثر مشادة كلامية بسبب ازدحام مروري وقت الحادثة حيث كان المعلم الشرماني يعمل سائق باص اجرة بسبب انقطاع المرتبات فيما كان القاتل يسوق سيارة صالون وبسبب ازدحام الخط نشبت، خلاف بين السائقين انتهت بمقتل الشرماني على يد الوجيه.