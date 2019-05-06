الصحة العالمية: ارتفاع قتلى معارك طرابلس إلى 432 شخصا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع قتلى الاشتباكات في طرابلس الليبية إلى 432 شخصا.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه "منذ بدء النزاع المسلح في طرابلس، قتل 432 شخصا، وجرح 2069، كما اضطر أكثر من 50.000 للنزوح من بيوتهم".

ولم يشر بيان المنظمة إلى كون القتلى من أي من الجانبين أو كلهم عسكريين أم يشمل العدد مدنيين.

وأمس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أطراف القتال إلى التزام هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ الإثنين، في وقت تستمر فيه المعارك جنوب العاصمة طرابلس للشهر الثاني.

وقالت البعثة، في بيان: "ندعو كل الأطراف المنخرطة في القتال، عملا بروح مناسبة شهر رمضان واتفاقية حقوق الإنسان، لهدنة إنسانية مدتها أسبوع، تبدأ في الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو/أيار الجاري".





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وأضاف البيان: "تكون الهدنة قابلة للتمديد، وتتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية بمختلف أنواعها من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة لساحات القتال".

وطالبت كل الأطراف بـ"السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاج إليها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".

ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الماضي.

وتأتي العملية العسكرية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها الجيش الليبي منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".



