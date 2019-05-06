الإمارات: الإفراج عن زورق عسكري قطري يحمل 4 أشخاص دخل المياه الإقليمية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)أفرجت دولة الإمارات اليوم (الاثنين) عن زورق عسكري قطري على متنه 4 أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل «قطري الجنسية» و وكيل عريف سعيد ناصر المري «قطري الجنسية» و وكيل عريف محمد رياض البلتاجي «فلسطيني الجنسية» و جندي فايز تلكوم " هندي الجنسية".
و أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات حسب «وام» أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي و على متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.
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