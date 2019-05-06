فوز المرشح الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في بنما

اسماء السيد - بنما: فاز الاشتراكي-الديموقراطي لورنتينو "نيتو" كورتيزو الأحد بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في بنما على مرشح اليمين روميلو رو، الذي تجاوزه بـ 2% فقط من الأصوات.

عقب ساعات من الترقب، أعلنت المحكمة الانتخابية لبنما انتخاب الاشتراكي-الديموقراطي لولاية واحدة تستمر خمس سنوات.

بعد فرز البطاقات في 92.51% من المكاتب، اعتبرت المحكمة الانتخابية أن هذا الاتجاه "يتواصل" على رغم الفارق الذي يقل عن 40.000 صوت بين المرشحين المتصدرين. فقد حصل الاشتراكي-الديموقراطي على 33.08 % من الأصوات، في مقابل 31.06 % لمنافسه اليميني.

وتقدم الرجلان بفارق كبير على المرشح المستقل ريكاردو لومبانا (19.34 %)، الذي جعل من مكافحة الفساد شعار حملته.

وقال كورتيزو لدى مغادرته اجتماعًا مع خصمه وقضاة المحكمة الانتخابية "لقد فزنا". من جانبه، لم يعترف رو بهزيمته، ومدد أكثر من ساعة فترة الانتظار لإعلان النتائج.