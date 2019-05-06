شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تؤيد مشروع تطوير التعليم وتدعو للبحث عن مصدر تمويل غير تقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة و الموازنة، تأييد اللجنة التام لمشروع تطوير التعليم وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقا للأولويات التى تحدث عنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكداً أنه المشروع القومى الحقيقى للبلد، قائلاً : " هنبذل كل الجهد لندبر المبلغ الحتمى لاستكمال المشروع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.

وأضاف عيسي، لابد لنا أن نعترف بأننا أهملنا فى البلد أكثر من 30 سنة، لاسيما فيما يتعلق باقتصاديات التعليم، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف بحضور وزراء التربية والتعليم و التعليم العالى والاستثمار و المالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم، قائلاً : هل يعقل تفعيل منظومة التعليم بمراحلها المختلفة لتكون خطة بدون مصادر تمويل".

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وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه أن الاوان لنبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على منظومة التعليم الجديدة، مثلما حدث فى قانون التأمين الصحى من أجل الارتقاء بالمنظومة، قائلاً : تطوير التعليم مسألة حياة أو موت".

ولفت عيسي، إلى أن كافة المشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد لو كانت دخلت فى الإطار التقليدى الحكومى ما كانت خرجت إلى النور، ومشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عنها.

من جانبه أيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، عقد ورشة العمل حول اقتصاديات التعليم، قائلاً : " اشكر اللجنة على ذلك، وتطوير التعليم مشروع بناء مصر، وأهم مسئولية تقع على عاتقنا حالياً تثبيت اركان المشروع، لكى يستطع من يأتى بعد ذلك استكماله".