شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم مطالبا بزيادة 11 مليار جنيه بالموازنة: لكى نستكمل المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليؤكد خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسي، أهمية زيادة اعتمادات موازنة الوزارة للعام المالى 2019/2020، بواقع 11مليار جنيه، بما يمكنه من استكمال منظومة تطوير التعليم، وبدونها لن نستطيع استكمال المسيره.

وقال شوقى، إن المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع السيستم على سبيل المثال، كان سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفاً : طلعنا بمعجرة لكن أعصابنا باظت".

وأضاف شوقي، : " الديَانة يتبقى واقفة فوق دماغنا، ومش بنقول لحد، لكن محدش فكر قبل ما يلومنا، الجميع بيلوم وزير التربية والتعليم ولا أحد يبحث عن أصل المشكلة".

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وتابع وزير التربية والتعليم، حديثة قائلاً: "أنا وقعت على الشيكات، والتابلت والفلوس مش موجودة، ومحدش هيعمل كدة، مشروع تطوير التعليم انطلق، لكن بنمضى على الشيكات والفلوس مش فى جيبك، ودا مش هينفع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المُنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2019/2020.