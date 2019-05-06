شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لحكومة "مدبولى" بخطة التنمية الاجتماعية للعام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت خطة التنمية المستدامة للعام 2019/2020 والتى تقدمت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المستهدفات الكلية المتوقع تحقيقها فى مجال التنمية الاجتماعية بالعام المالى الجديد، وفى مقدمتها خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32.5% عام 2017/2018 إلى 28% فى عام 2019/2020. وتتمثل المستهدفات فى مجال التنمية الاجتماعية كالتالى: وتتمثل المستهدفات فى مجال التنمية الاجتماعية كالتالى:

1- خفض معدل النمو السكانى من 2.56% عام 2017 إلى 2.3% عام 2019/2020.

2- خفض نسبة الأمية من نحو 25.8% (تعداد 2017) إلى نحو 24.5% نهاية عام 2019/2020.

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3- تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام من 13.8% فى مارس 2019 إلى نحو 12% عام 2019/2020.

4- خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32.5% عام 2017/2018 إلى 28% فى عام 2019/2020.

5- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.

6- زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.