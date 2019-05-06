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55 قتيلاً في انفجار شاحنة صهريج في النيجر

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أعلن متحدث باسم ​وزارة الداخلية​ في ​النيجر​ لـ "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" عن مقتل 55 شخصاً ليل الأحد الاثنين في ​انفجار​ شاحنة صهريج تنقل وقوداً على بعد مئات الأمتار من مطار نيامي الدولي.

ولفت المتحدث إلى أن "حصيلة الانفجار هي 55 قتيلاً و36 جريحاً، وتفحّم الضحايا".

وأكد شهود لـ "فرانس برس" الشاحنة انقلبت على سكك الحديد لدى خروجها من المدينة. وكان عدد من الأشخاص يحاولون جمع ​الوقود​ المتسرب من الشاحنة عندما حصل الانفجار.

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