أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا "أننا مستعدون لأي سيناريو إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري، فنحن مستعدون للمقاومة، لدينا جيش، شرطة، شعبنا، ونحن مستعدون لتدمير أي جيش، مهما كانت قوته".
ولف إلى أن "كاراكاس ما زالت تدعو واشنطن لحل المسائل عن طريق الحوار"، مشدداً على "أننا مستعدون لأي سيناريو، لكني أتمنى ألا يحدث ذلك".
وبشأن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، أوضح أرياسا أنه "طبعا ستشارك فنزويلا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، ولم نقرر بعد من سيمثل بلدنا، لكن نأمل بأن يكون بإمكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المشاركة في المنتدى وعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فنزويلا: سنرد إذا قررت الولايات المتحدة القيام بعملية عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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