بيسكوف: لا توجد تطورات بشأن لقاء محتمل بين بوتين وترامب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أنه لا توجد أي تطورات بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين، الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعد محادثتهما الهاتفية.

وخلال حديث للصحفيين، أوضح أن "الرئيس الروسي صرح مرارا وتكرارا بموقفنا المؤيد لتوسيع معاهدة ستارت ​الجديدة​، وهي الوثيقة الوحيدة التي لا تزال سارية في مجال نزع ​السلاح​. ومع ذلك، فإن أي عمل في هذا المجال مستحيل دون موقف واضح للولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "هذا الموضوع، في الواقع، تم تناوله في المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين، ولكن حتى الآن لا يوجد فهم واضح حول ما إذا كانت ​واشنطن​ مستعدة لمناقشة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وبأي شكل"، مشيراً إلى أن "​موسكو​ تنتظر توضيح موقف واشنطن وهي مستعدة لعقد محادثات بصيغة تكون قابلة للتحقيق".