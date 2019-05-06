البزري دعا للتراجع عن قرار منع إستعمال الدراجات الكهربائية بصيدا

إعتبر رئيس بلدية صيدا السابق ​عبد الرحمن البزري​ أن قرار منع إستعمال ​الدراجات الكهربائية​ بصيدا لم يكن في توقيته وزمانه الصحيحين، وإذا كان هنالك من نيّة لتنظيم حركة الدراجات الكهربائية في المدينة وحماية سلامة المواطنين وهذا ما نؤيده بالطبع فيجب أن يكون هناك فترة سماح يُنظم من خلالها مالكي ومستخدمي الدراجات الكهربائية أوراقهم لحين إستكمالها لكي ينالوا الترخيص اللازم.

وراى البزري أن "قرار المنع المتسرع الذي قامت به السلطات فإنه دليل آخر على عدم إدراك المسؤولين لمعاناة المواطنين وللحالة الإقتصادية المتردية، وضرورة أن يكون هنالك وسائل نقل وتنقّل قليلة التكلفة وسليمة بيئياً، وبالتالي فإننا ندعو من إتخذ هذا القرار الى التراجع عنه فوراً والى إعطاء المواطنين مهلة لتصحيح أوضاعهم لا منعهم من التنقل بالدراجات بشكل فوري وغير مدروس".