حرب: ليتنا نبدأ بتوحيد عيد شهداء كل لبنان في 6 أيار

لفت الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "ليتنا نبدأ بتوحيد عيد شهداء كل ​لبنان​ في ​6 أيار​، لئلا يبقى لكل فئة أو طائفة شهداؤها ،ولئلا ننسى تضحيات من علقوا على المشانق من أجل قيام دولة لبنان الواحد. والأمانة أن لا نتقاسمه حصصا، بل أن نحافظ عليه واحدا موحدا للجميع".

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